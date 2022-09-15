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Чайлдфри вне закона: государство взялось за бездетных?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий популяризацию среди детей идеологии чайлдфри — сознательной бездетности. Эта философия якобы приводит к сокращению населения страны. Но может ли запрет на идеологию заставить женщин рожать?

Чайлдфри переводится с английского, как «свободный от детей». Это идеология или философия сознательного отказа от детей. Термин «чайлдфри» зародился в США в 1970-х годах в эпоху хиппи. В России идеология появилась в конце 90-х. Чайлдфри в России не имеют организации, руководителя, не выходят на митинги. Чаще всего они общаются в виртуальных сообществах, на форумах, в группах «ВКонтакте».

Согласно социологическим опросам, в 2019 году около 9% мужчин и женщин в России хотели остаться бездетными.

Социолог НИУ ВШЭ Илья Ломакин в рамках исследования опрашивал участников чайлдфри-сообществ во «ВКонтакте», чтобы выяснить основные причины не заводить детей.

Среди самых распространенных — нежелание брать на себя дополнительную серьезную ответственность, негатив к маленьким детям, восприятие детей как преграды на пути к самодостаточности, стремление избегать необратимых решений.

При этом не все мужчины и женщины, отказывающиеся от ребенка, относят себя к чайлдфри и поддерживают эту идеологию.

Запрет пропаганды чайлдфри

Депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева считают, что детей необходимо защищать не только от наркотиков, порнографии, но и от чайлдфри (сознательно бездетных).

Парламентарии подготовили соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции (сокращению) населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Утяшева пояснила, что за идеологию чайлдфри не будут «арестовывать и сажать». Предлагается запрещать мероприятия вроде демонстраций и митингов. Параллельно планируется пропагандировать среди россиян красоту материнства и семейного счастья.

Законопроект уже направили в Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В случае предварительного одобрения документ ждет рассмотрение в трех чтения.

Что даст запрет на чайлдфри?

Идеология чайлдфри успешно ложится на почву позднего взросления населения, отметил психолог Олег Долгицкий.

«Взрослый, которому 50-60 лет, может продолжать воспитывать своего 30-40 летнего ребенка так, будто он все еще подросток. Период детства в связи с этим растягивается, делаясь более продолжительным. 30-40 летние, находясь в позиции ребенка, своих собственных детей не заводят», — прокоментировал Sibnet.ru Долгицкий.

Он отметил, что сам по себе запрет этой идеологии вряд ли значительно увеличит рождаемость, скорее снизит влияние западных идеологов на умы российской молодежи. В целом же в мире существует тенденция по увеличению продолжительности жизни и снижению уровня рождаемости, это затрагивает даже Индию и Китай.

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Старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский отметил, что интернет-страницы и группы, формирующие у подрастающего поколения положительный образ бездетности, стали активно появляться еще несколько лет назад.

«К примеру, сетевые мемы с юмором на грани и "реальные" истории ужасов материнства, написанные словно под копирку, разлетались и по группам "Подслушано" во множестве городов страны с многомиллионной аудиторией. При этом подобный контент нацелен именно на девочек-подростков», — сказал Sibnet.ru Семеновский.

Он добавил, что за несколько лет, по экспертным оценкам, процент молодых граждан, причисляющих себя к движению «чайлдфри» вырос более чем в два раза. 

«Потому что дети – это якобы "неудобно и дорого". Конечно, с подобным навязыванием социальных ориентиров необходимо бороться и бороться разными методами», — добавил он.

При этом Семеновский согласен, что запрет идеологии бездетности на государственном уровне — вовсе не метод поддержки рождаемости.

Бездетность от незакрытых потребностей

«Пропаганда, реклама и усилия по внедрению идей имеют эффект там, где эти идеи удовлетворяют незакрытые потребности. С этой точки зрения идеология чайлдфри укоренится среди тех людей, потребности которых не совместимы с рождением и воспитанием детей», — сказала Sibnet.ru доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ Александра Проскурина.

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Она отметила, что прежде всего это экономические потребности – желаемый уровень потребления, собственное жилое пространство, различные формы досуга. Недостаточное удовлетворение этих потребностей в детском, подростковом и молодом возрасте приводят к компенсации в тот период, когда, с точки зрения общества, следует заводить детей.

По мнению Проскуриной, запрет распространения идеи о возможном отказе женщин от деторождения не решает проблему неудовлетворенных потребностей и, скорее, усилит напряженность, с которой женщины уже сталкиваются.

«С социальной точки зрения большей эффективностью будет обладать общественная дискуссия о мерах поддержки материнства и детства, способах совмещения досуговых потребностей с расширением семьи, а также акцент на возможности выбора – существование социально-одобряемых альтернатив создает условия для принятия взвешенных, а не вынужденных решений», — считает социолог.

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