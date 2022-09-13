Только треть бомбоубежищ Сибири готова к приему населения

Только треть специальных защитных сооружений в Сибири готова к приему людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«В первую очередь это низкий уровень готовности защитных сооружений ГО (гражданской обороны). На сегодняшний день только 31% таких сооружений готовы к приему населения», — цитирует ТАСС Серышева.

Системы оповещения населения при угрозах возникновения ЧС в среднем готовы на 70%. Полностью работает только система оповещения населения в Новосибирской области.

Это связано с недостатком финансирования со стороны региональных и муниципальных бюджетов. В частности, на развитие систем оповещения в Сибири региональными и муниципальными бюджетами выделяется лишь 27% средств от фактической потребности. Серышев предлагает развивать софинансирование федерального бюджета.