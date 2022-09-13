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Только треть бомбоубежищ Сибири готова к приему населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Только треть специальных защитных сооружений в Сибири готова к приему людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«В первую очередь это низкий уровень готовности защитных сооружений ГО (гражданской обороны). На сегодняшний день только 31% таких сооружений готовы к приему населения», — цитирует ТАСС Серышева.

Системы оповещения населения при угрозах возникновения ЧС в среднем  готовы на 70%. Полностью работает только система оповещения населения в Новосибирской области.

Как выглядят бомбоубежища?

Это связано с недостатком финансирования со стороны региональных и муниципальных бюджетов. В частности, на развитие систем оповещения в Сибири региональными и муниципальными бюджетами выделяется лишь 27% средств от фактической потребности. Серышев предлагает развивать софинансирование федерального бюджета.

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Сибирь #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай #Омск
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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)