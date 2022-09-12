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Врач объяснил необходимость сна в полной темноте

Источник:
«Доктор Питер»
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Фото: Carlos Ebert / Attribution License

Свет от телевизора или экрана смартфона, а также ночник препятствуют выработке гормона сна, рассказал врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.

Качество сна в организме регулирует гормон — мелатонин. Если его выработка нарушена, сон будет прерывистым, а утром человек будет чувствовать себя уставшим и разбитым, пояснил специалист порталу «Доктор Питер».

При этом любой источник света негативно влияет на выработку этого вещества. Так, сон при свете снижает синтез мелатонина на 50%, а если перед сном используется ночник, время начала синтеза гормона запаздывает на срок до 90 минут.

«Снижение мелатонина приводит к метаболическому синдрому, с развитием ожирения в области талии, также доказана связь сниженного уровня мелатонина с рисками развития инсулинорезистентности и сахарного диабета», — предупредил врач.

Специалист также предостерег от работы по ночам. По его словам, для восстановления уровня мелатонина могут потребоваться лекарственные препараты.

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