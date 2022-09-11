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Запорожскую АЭС полностью остановили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IAEA

Последний работающий блок на Запорожской АЭС — шестой — был остановлен, говорится в сообщении украинского «Энергоатома», под чьим управлением АЭС формально находится.

Это также подтвердил в комментарии «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — отметил он, добавив, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме.

Последние трое суток шестой энергоблок обеспечивал только потребности самой АЭС, работая на критически низком уровне (от 114 до 140 МВт), так как из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной, заявили в «Энергоатоме».

«Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока № 6 и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодной остановки», — сказано в сообщении госкомпании.

Там пояснили. что в случае повторного повреждения линий связи, питание ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Их срок работы ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива. В «Энергоатоме» заверили, что принимают все возможные меры для поставки дополнительных партий горючего на станцию.

Госкомпания призвала создать вокруг станции демилитаризованную зону и прекратить обстрелы, в которых она обвиняет российские войска. После этого, утверждают там, можно будет провести ремонт и безопасно восстановить работу АЭС. Россия отрицала то, что ее военные ведут обстрелы станции.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

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Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Удавиков

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Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?

mosquito__2010

Ничего ! Там высокие зарплаты и пенсии ! Там всё для людей ! Они там все справятся !