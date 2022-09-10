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Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dreaming in the deep south / Attribution License

Спровоцированный европейскими санкциями энергетический кризис грозит обернуться экономическим крахом ЕС, отмечают западные эксперты.

Реальностью может стать главный кошмар Европы — обязательное энергетическое нормирование, пишет издание Forbes. Автор статьи напоминает, что ЕС в настоящее время полностью зависим от России.

Так, страны Европы более двух третей своей энергии производят из природного газа, 40% которого поступали по «Северному потоку». В настоящее время прокачка по нему приостановлена.

После резкого роста цен на энергоносители европейские лидеры решили принять бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов, который поможет экономикам пережить заму.

Между тем, без возобновления прокачки газа по «Северному потоку» у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, что приведет к сокращению производств на 65%, подсчитали аналитики.

«Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее», — резюмирует автор материала.

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