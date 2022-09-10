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Выпущена газировка со вкусом жареных пельменей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: nakashi / Attribution-ShareAlike License

Газировка со вкусом жареных пельменей появилась в Японии, необычный напиток представила компания Nagai Garden.

Новый безалкогольный напиток получил название Gyoza и содержит в составе уксус, чеснок, имбирь, масло чили. Вместе с бутылкой покупателю дают инструкцию, в которой написано, что не стоит пить содержимое в людных местах.

Первые дегустаторы отмечают, что ничего отвратительнее они еще не пили, пишет портал News18. При этом Gyoza быстро приобрела популярность — в основном из-за челленджей, которые устраивают местные блогеры.

Суть задания — выпить газировку до конца. По словам тех, кто уже попробовал новый напиток, первый глоток дает сладкий привкус во рту, но затем приятные ноты сменяют резкий запах и вкус специй, вызывающие рвотный рефлекс.

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olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

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Kam1kadze

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