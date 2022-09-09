Озера Алтая показали из космоса

Космонавт Сергей Корсаков опубликовал снимки солёных озер Алтайского края, сделанные из космоса.

На фото – Кулундинское и Кучукское озера. Как пояснил в свое телеграм-канале космонавт, в Кулундинской степи известны несколько сульфатно-хлоридных озер, среди которых по промышленным запасам сульфата и богатому минеральному составу выделяется озеро Кучук.

В нём в растворимом состоянии находятся хлористый натрий, хлористый магний, бром, но главное — имеется мощный пласт мирабилита. Озеро представляет интерес и как бальнеологический комплекс благодаря наличию целебных грязей.

«В доисторические времена, кстати, Кучукское озеро было заливом Кулундинского озера, и сейчас они соединены протокой. На протоке поставлена плотина, регулирующая сток воды», — пояснил он.