Легкомоторный самолет «Байкал» оснастят полной спасательной системой, как и на среднемагистральных самолетах, сообщил в среду заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

«Главное для "Байкала", который будет мировым лидером, что мы делаем полную спасательную систему. Перемещаясь по региональному маршруту, гражданин РФ или гость должен получать такую же доступность к безопасности, как на среднемагистральных самолетах (Boeing 737)», — сказал Бочаров.

Он заметил, что Ан-2, на смену которому и должен прийти «Байкал», признан самым безопасным самолетом в мире.

«С надеждой жду окончания НИОКР. Надеюсь, что уже в 2024 году мы постараемся посбрасывать этот самолет с парашютными системами. При кажущейся простоте это одна из самых сложных систем», — сказал Бочаров.

«Байкал» – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.