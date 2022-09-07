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Путин указал на страну, возомнившую себя избранницей бога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Erik Drost / CC BY 2.0

Мир не должен подчиняться одной стране, возомнившей себя «представителем Господа Бога на Земле, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Представление [России] о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле, а может быть, даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности», — сказал Путин.

Президент заявил о необходимости уважать интересы других стран, относиться как к равным вне зависимости от величины их территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия.

«Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые кто-то сам под себя придумывает. Вот в этом и состоит справедливость, в этом и заключается стабильность мирового порядка. Мы из этого всегда исходили, из этого и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет», — подчеркнул Путин.

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d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?

Disobedient

69того нет... А у него стул должен сейчас полыхать как от огненной струи от ракеты союз протон. ))) Может...

mosquito__2010

Это уже свершившийся факт, и этого не могут замечать только дегенераты. Во всём виноваты сами американцы...