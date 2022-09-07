Путин указал на страну, возомнившую себя избранницей бога

Мир не должен подчиняться одной стране, возомнившей себя «представителем
Господа Бога на Земле, заявил президент России Владимир Путин на пленарном
заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Представление [России] о многополярности и о мире таково,
что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на
диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на
Земле, а может быть, даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы
исключительности», — сказал Путин.
Президент заявил о необходимости уважать интересы других
стран, относиться как к равным вне зависимости от величины их территории,
объемов ВВП либо наличия современного оружия.
«Основываться нужно на принципах международного права, а не
на каких-то правилах, которые кто-то сам под себя придумывает. Вот в этом и
состоит справедливость, в этом и заключается стабильность мирового порядка. Мы
из этого всегда исходили, из этого и будем исходить, и будем бороться за свой
суверенитет», — подчеркнул Путин.