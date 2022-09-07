Глава ВТБ спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»

Находящийся под санкциями США глава ВТБ Андрей Костин спел с основателем группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым песню «Гудбай, Америка!».

Костин вышел на сцену с Бутусовым во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На кадрах видно, что Костин подпевает, но без микрофона, и его вокал не слышен.

Костин с 2018 года находится под санкциями США. В интервью глава ВТБ говорил, что ему «по фигу на самом деле личные санкции».



Песня «Гудбай, Америка!» записана в 1985 году, но она издана на альбоме только в 1994 году. В конце 80-х – начале 90-х «Прощальное письмо» стала неофициальным гимном неформальных прозападных движений эпохи перестройки.