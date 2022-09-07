НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Глава ВТБ спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»

Источник:
Sibnet.ru
371 2

Находящийся под санкциями США глава ВТБ Андрей Костин спел с основателем группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым песню «Гудбай, Америка!».

Костин вышел на сцену с Бутусовым во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На кадрах видно, что Костин подпевает, но без микрофона, и его вокал не слышен.

Костин с 2018 года находится под санкциями США. В интервью глава ВТБ говорил, что ему «по фигу на самом деле личные санкции».

Песня «Гудбай, Америка!» записана в 1985  году, но она издана на альбоме только в 1994 году. В конце 80-х – начале 90-х «Прощальное письмо» стала неофициальным гимном неформальных прозападных движений эпохи перестройки.

Еще по теме
России поставили задачу изменить мировую финансовую систему
Рубль оказался самой изменчивой валютой мира
Россиянам ограничат покупку ценных бумаг недружественных стран
Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалют
смотреть все
Экономика #Деньги #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
36
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
29
Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной