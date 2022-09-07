Тела погибших на Ключевской сопке спустили вниз

Операция по эвакуации тел девяти погибших (восьми туристов и гида) на Ключевском вулкане завершена, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский в среду.

Борт компании «Витязь-Аэро», у пилотов которой есть допуск на работу на высоте свыше 4 тысяч метров, вылетел к вулкану утром. Вертолет в два захода забрал тела погибших и доставил их в поселок Ключи. Затем снова поднялся на вершину и забрал спасателей, участвовавших в операции.

Тела туристов и гида будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась на покорение Ключевского 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение к вершине, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте около 4158 метров группа сорвалась: пять человек погибли от травм, четверо в течение следующих дней от переохлаждения.

Было предпринято несколько попыток эвакуировать группу, но из-за сильного ветра и тумана борт не смог приземлиться и высадить спасателей. Борт смог забрать троих выживших 6 сентября.