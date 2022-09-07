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Тела погибших на Ключевской сопке спустили вниз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Камчатского края

Операция по эвакуации тел девяти погибших (восьми туристов и гида) на Ключевском вулкане завершена, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский в среду.

Борт компании «Витязь-Аэро», у пилотов которой есть допуск на работу на высоте свыше 4 тысяч метров, вылетел к вулкану утром. Вертолет в два захода забрал тела погибших и доставил их в поселок Ключи. Затем снова поднялся на вершину и забрал спасателей, участвовавших в операции.

Тела туристов и гида будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась на покорение Ключевского 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение к вершине, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте около 4158 метров группа сорвалась: пять человек погибли от травм, четверо в течение следующих дней от переохлаждения.

Было предпринято несколько попыток эвакуировать группу, но из-за сильного ветра и тумана борт не смог приземлиться и высадить спасателей. Борт смог забрать троих выживших 6 сентября.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Алтайский край
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pepelmetal

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d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

pepelmetal

Смешно когда потомок фашистов называет так кого-то другого)

pepelmetal

Либерахи все такие обиженные по жизни?