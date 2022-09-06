НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам ограничат покупку ценных бумаг недружественных стран

Источник:
Sibnet.ru
233 2
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк ограничит покупку неквалифицированными инвесторами ценных бумаг, выпущенных эмитентами из недружественных стран, сообщается на сайте регулятора. Ограничения вступят в силу 1 октября 2022 года.

С этого момента такие сделки будут возможны лишь при условии, что доля соответствующих бумаг в портфеле инвестора после покупки не превысит 15%. С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%.

С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, отмечается в сообщении.

Регулятор пояснил, что решение призвано минимизировать инфраструктурные риски, поскольку иностранные депозитарии могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами для российских инвесторов.

Неквалифицированные инвесторы по-прежнему смогут закрывать короткие позиций, а также проводить операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Еще по теме
Рубль оказался самой изменчивой валютой мира
Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалют
Аналитик рассказал о готовности ряда стран отказаться от евро
ЦБ заявил о превращении валютных счетов россиян в де‑факто рублевые
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (2)
Картина дня
Песков рассказал о планах Путина посетить Донбасс
Рубль оказался самой изменчивой валютой мира
Захарова назвала «позорищем и дном» слова Борреля о России
Россиянам ограничат покупку ценных бумаг недружественных стран
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС