Россиянам ограничат покупку ценных бумаг недружественных стран

Центробанк ограничит покупку неквалифицированными инвесторами ценных бумаг, выпущенных эмитентами из недружественных стран, сообщается на сайте регулятора. Ограничения вступят в силу 1 октября 2022 года.

С этого момента такие сделки будут возможны лишь при условии, что доля соответствующих бумаг в портфеле инвестора после покупки не превысит 15%. С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%.

С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, отмечается в сообщении.

Регулятор пояснил, что решение призвано минимизировать инфраструктурные риски, поскольку иностранные депозитарии могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами для российских инвесторов.

Неквалифицированные инвесторы по-прежнему смогут закрывать короткие позиций, а также проводить операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.