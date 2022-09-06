Путин пообещал дать трудовые гарантии добровольцам СВО

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время визита в Петропавловск-Камчатский Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что обратился в военкомат и попросил записать его в добровольцы для участия в СВО.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Путин пообещал дать поручение, «обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».

Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.