Путин пообещал дать трудовые гарантии добровольцам СВО

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во время визита в Петропавловск-Камчатский Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что обратился в военкомат и попросил записать его в добровольцы для участия в СВО.
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин пообещал дать поручение, «обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
pkv84Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
AlhazredЯ вообще не понимаю, каким образом они хотят эти деньги с Германии стрясти? Ну пошлют их, и что они в...