НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин пообещал дать трудовые гарантии добровольцам СВО

Источник:
ТАСС
451 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время визита в Петропавловск-Камчатский Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что обратился в военкомат и попросил записать его в добровольцы для участия в СВО.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Путин пообещал дать поручение, «обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто».

Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.

Еще по теме
Спрос на айтишников резко упал
Иностранцам упростят получение СНИЛС
Утвержден календарь праздников и выходных на 2023 год
Работодатели вновь стали переводить сотрудников на удаленку
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
Трех выживших с Ключевской сопки забрали
Путин пообещал дать трудовые гарантии добровольцам СВО
Байден высказался против признания России спонсором террористов
Новый бренд автомобилей появится в России
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Alhazred

Я вообще не понимаю, каким образом они хотят эти деньги с Германии стрясти? Ну пошлют их, и что они в...