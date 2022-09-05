Прокуратура проверит организатора тура на Ключевскую сопку

Прокуратура проверит деятельность новосибирской компании Extrime time, которая организовала тур на вулкан Ключевская сопка, где погибло восемь туристов, сообщает ведомство.

Группа туристов из разных регионов страны восходила на Ключевскую сопку. Погибли шесть человек, затем ночь не пережили еще двое. Точные причины смертей пока неизвестны. Спасатели еще не добрались до выживших туристов из-за плохой погоды.

Организацией тура занималась зарегистрированная в Новосибирске компания Extrime time, сообщается в соцсетях. Информация о восхождении на Ключевскую сопку сейчас на ее сайте отсутствует.

Что случилось на Ключевской сопке?

Прокуратура Новосибирской области проверит турфирму и подготовку гидов, которые работают в организации.