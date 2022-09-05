Детективный сериал «На страже пляжа» стартует на ТНТ

Комедийный детектив «На страже пляжа» расскажет о талантливом криминалисте, который вынужден притворятся московским кутилой.

По сюжету главный герой Денис Крылов отлично справляется со своей работой. Он замечает самые мелкие детали и помогает полиции раскрывать преступления. Однажды генерал полиции застает Крылова в постели со своей женой и криминалиста выпирают из органов.

Крылов работает на себя, но и тут ввязывается в неприятности. Он оказывается под ударом преступников и сбегает в приморский городок. Там герой под именем Дениса Дубова оказывается подозреваемым в преступлении и помогает полиции разобраться с произошедшим.

Главную роль играет Антон Филипенко, а местом действия станет курортный приморский город на юге России. Также в сериале снялись Катерина Ковальчук («Гусар», «Наследие»), Артем Гайдуков («Аванпост», «Афера») и Сергей Дьяков («Игра на выживание»).

Сериал «На страже пляжа» стартует в понедельник, 5 сентября, в 21.00 на ТНТ.