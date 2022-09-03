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Губернатор Забайкалья извинился за грамоты с гербом Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада в Чите, которым выдали грамоты с гербом Украины.

Осипов на своей странице «ВКонтакте» назвал происшедшее кощунственным случаем и принес извинения родителем, чьи чувства задеты. Он уточнил, что по итогам инцидента проведена проверка, создавшие эту ситуацию лица уволены.

«Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал Осипов.

30 августа в детсаду прошел конкурс «Мистер и мисс лето-2022». Детям по его итогам выдали грамоты с гербом Украины. После того как на это начали обращать внимание родители, их попросили сдать грамоты обратно.

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Жизнь #Образование #Забайкалье
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