Нейрохирурги ННИИТО удалили большую опухоль из мозга учителя

Нейрохирурги НИИТО удалили большую опухоль из мозга сельского учителя, который активно занимается спортом, сообщает пресс-служба медучреждения.

Учитель сельской школы Черепановского района Новосибирской области, спортсмен, 32-летний Алексей Кузнецов почувствовал недомогание. У него появились частые головные боли, начала кружиться голова, повысилось давление, тошнота.

Исследования показали, что в теменно-височной областях головного мозга есть злокачественная опухоль размером 8 на 6 и на 5,5 сантиметров.

«Он довольно активно живет и чувствует себя вполне удовлетворительно при такой опухоли. Возможно, за счет молодого возраста болезнь протекала бессимптомно, за исключением эпизодических головных болей. Если бы опухоль локализовалась в других зонах головного мозга, скорее всего, он бы обратился на консультацию намного раньше», — сказал врач-нейрохирург ННИИТО Игорь Васильев.

За пять часов операции нейрохирурги удалили опухоль в пределе видимых границ. Это значит, что в головном мозге могли остаться микроскопические фрагменты опухоли.

«Можно сравнивать такую опухоль с деревом — то есть ствол и ветки мы убираем, а некоторые листья в небольшом количестве хорошо маскируются под мозг. И надо найти золотую середину, чтобы не возникло грубых послеоперационных неврологических нарушений. Послеоперационный контроль показал, что хирургическое вмешательство было оптимальным, пациент вышел без какого-либо неврологического дефицита», — сказал хирург.

Пациенту еще предстоит проведение лучевой и химиотерапии — под контролем радиологов и химиотерапевтов. Пациент уверяет, что спустя пару недель после операции чувствует себя хорошо — головные боли прошли .