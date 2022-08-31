Асмус привлекут к суду за дискредитацию армии

Административное дело возбудили в отношении актрисы Кристины Асмус, ее обвиняют в дискредитации российской армии, сообщается на сайте Тверского суда Москвы.

В информации по делу сообщается, что Асмус обвиняется по статье КоАП РФ 20.3.3 часть 1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

За какие высказывания или действия возбуждено уголовное дело — не сообщается. 24 февраля, в день начала военной спецоперации, Асмус разместила в соцсети публикацию с пацифистской подписью.

Судебное заседание по делу назначено на 6 сентября. Максимальное наказание по статье о дискредитации армии — штраф в 50 тысяч рублей.