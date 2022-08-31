Алкоголь запретят к продаже 1 сентября в 47 регионах

Власти запретили в День знаний продавать алкоголь в 47 регионах России, среди них Бурятия, Республика Алтай, Хакасия, Иркутская область, Забайкальский край, сообщает Центр исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Местные власти имеют право определять запреты на продажу спиртного в определенные дни. Часто такие правила устанавливают в день города или 1 сентября.

Власти ограничили продажи спиртного 1 сентября в Бурятии, Республике Алтай, Хакасии, Иркутской области, Забайкальском крае и других регионах.

Местные власти намерены проводить проверки, сообщили «Известиям» в правительстве Республики Алтай. Контролировать исполнение запрета будут и правоохранительное органы. Если они зафиксируют нарушение, то юридические лица могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей.