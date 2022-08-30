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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская спецоперация на Украине «идет методично и в соответствии с планом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее обращение украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что Киев вернет под контроль утраченные регионы, и посоветовал российским военным уходить с занятых территорий. Пескова спросили, обеспокоен ли Кремль подобными заявлениями.

Территории, утраченные в ходе спецоперации, Киев считает оккупированными. Сейчас российские войска контролируют Луганскую и Херсонскую области, а также частично Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

Зеленский и ранее заявлял о планах вернуть территории, занятые российскими войсками. В частности, украинский лидер обещал вернуть Крым, который вошел в состав России по итогам референдума 2014 года.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки