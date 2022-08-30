Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории

Российская спецоперация на Украине «идет методично и в соответствии с планом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее обращение украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что Киев вернет под контроль утраченные регионы, и посоветовал российским военным уходить с занятых территорий. Пескова спросили, обеспокоен ли Кремль подобными заявлениями.

Территории, утраченные в ходе спецоперации, Киев считает оккупированными. Сейчас российские войска контролируют Луганскую и Херсонскую области, а также частично Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

Зеленский и ранее заявлял о планах вернуть территории, занятые российскими войсками. В частности, украинский лидер обещал вернуть Крым, который вошел в состав России по итогам референдума 2014 года.