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ФРГ и Франция выступили против запрета шенгенских виз россиянам

Источник:
ТАСС
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Фото: Cezary Piwowarski / CC-BY-SA-3.0

Германия и Франция выступают против массового запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, говорится в документе, направленном Берлином и Парижем другим членам ЕС.

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — приводит ТАСС содержание документа. При этом указывается, что заявления граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

В документе говорится, что в то же время не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. В особенности это относится к будущим поколениям. Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством», — подчеркивается там.

По этой причине, как констатируется в тексте, студенты, деятели искусств, ученые и специалисты должны иметь возможность въезжать в Евросоюз. Кроме того, в тексте сказано, что может возникнуть так называемый эффект сплочения — люди могут сплотиться вокруг своего руководства в случае давления извне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе государств Балтии, Чехии.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...