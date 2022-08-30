ФРГ и Франция выступили против запрета шенгенских виз россиянам

Германия и Франция выступают против массового запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, говорится в документе, направленном Берлином и Парижем другим членам ЕС.

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — приводит ТАСС содержание документа. При этом указывается, что заявления граждан России должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

В документе говорится, что в то же время не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. В особенности это относится к будущим поколениям. Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством», — подчеркивается там.

По этой причине, как констатируется в тексте, студенты, деятели искусств, ученые и специалисты должны иметь возможность въезжать в Евросоюз. Кроме того, в тексте сказано, что может возникнуть так называемый эффект сплочения — люди могут сплотиться вокруг своего руководства в случае давления извне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе государств Балтии, Чехии.