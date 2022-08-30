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Аналитик указал на уловку с ипотекой под 0,1%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Застройщики пытаются стимулировать спрос, предлагая очень привлекательные условия по ипотечным кредитам, но стоимость самого жилья при этом резко увеличивается, сообщил руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

«Даже если вы сейчас не собираетесь покупать квартиру, вы, наверно, слышали из рекламы, из билбордов на улицах города, что есть ипотека под 0,1%, под 0,01%. Допдоговоров там нет, но стоимость самого помещения при этом увеличивается примерно на 20-25%, если мы говорим об ипотеке 0,01%. Но при этом вы будете платить те самые процентные пункты, которые указаны в кредитном договоре», — сказал Попов в интервью RTVI.

Он отметил, что с середины 2020 года по начало 2022 цены на недвижимость выросли примерно на 50%. Это было связано с ростом спроса благодаря дешевой ипотеке, переходом на продажи через эскроу-счета и подорожанием строительных материалов. При этом аналитик не видит тенденции к снижению цен, как это обычно происходит после кризиса.

В 2014-2015 годах, когда сначала был ажиотажный спрос, а затем сильный спад продаж при тех же факторах: санкции, курс доллара, снижение спроса — застройщики снизили цены на 10-15%. Сейчас такого не будет, так как на рынке появился еще один участника — банки.

«Сейчас такого прямого снижения цен не произошло, потому что, чтобы снизить цены, застройщику нужно заново провести свой проект через согласование в банковской структуре. Никто этим напрямую заниматься не готов. То есть никто не хочет сейчас идти заново в банк, заново проходить кредитные комитеты, потому что результаты такого мероприятия неочевидны», — объяснил Попов.

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Asd10

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Asd10

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