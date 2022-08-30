Беспилотные барражирующие боеприпасы «КУБ» успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение российской армии, заявил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

Основными задачами боеприпаса уничтожение живой силы противника, нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники, приводит РИА Новости слова Лепина

В мае Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе «КУБ».

«КУБ» разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Он имеет широкое треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении.