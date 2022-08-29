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Кремль гарантировал безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС

Источник:
РБК
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Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Россия обеспечит безопасность экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной», — заявил РБК Песков.

По его словам, эксперты МАГАТЭ приедут на станцию через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.

Песков отметил, что Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ. Отвечая на вопрос о демилитаризованной зоне, за создание которой выступают США, представитель Кремля отметил, что о ней речи не идет.

«Все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», — добавил он.

Утром 29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия отправилась на Запорожскую АЭС, возглавляет ее он сам.

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Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.