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Стоимость техосмотра вырастет на 70%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на проведение техосмотра резко вырастут осенью — минимальная стоимость для легковых авто будет начинаться от 900 рублей, тогда как сейчас в некоторых регионах она — в районе 300 рублей.

Операторы пунктов техосмотра уже несколько лет настаивают на повышении стоимости проверки, они уверяют, что при текущих тарифах оказывать госуслугу им невыгодно. ФАС разработала новую методику расчета, при которой действующие суммы проиндексируют с учетом накопленного уровня инфляции.

Минимальная стоимость техосмотра для легковых авто составит 913 рублей, для автобусов и троллейбусов — 1563-1888 рублей, для грузовиков — 999-1966 рублей, приводит Autonews новые цены.

Например, по оценке Гильдии операторов технического осмотра при Московской торгово-промышленной палате, в Москве тарифы на техосмотр должны вырасти в среднем на 70%. При этом пункты уже нашли пути обхода жесткой привязки к тарифам.

«Пункты пробивают водителям обязательные чеки с одобренными суммами — например, 550 рублей. А остальную стоимость «добивают» дополнительными услугами. Таким образом, в Московской области за услугу берут 1,5–2 тысячи рублей. В Москве — 2–2,5 тысячи рублей», — рассказал председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов.

Кому нужен техосмотр

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