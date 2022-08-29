Российские кинотеатры впервые с февраля собрали крупную кассу

Премьера фильма «После. Долго и счастливо» собрала в прокате более 60 миллионов рублей, что стало самой крупной прибылью за один уикенд с февраля.

С начала военной спецоперации в российских кинотеатрах перестали показывать крупные голливудские релизы. С февраля максимальная прибыль с одного фильма была не больше 30 миллионов.

Мелодрама «После. Долго и счастливо» — четвертая глава фильма «После» про прилежную студентку Тессу и дерзкого бунратя Хардина. При том, что четвертая часть истории собрала за уикенд 64,7 миллиона рублей, она все равно оказалась менее прибыльной, чем предыдущие картины.

Второе место по сборам за уикенд занял российский мультфильм «Борбоскины Team», у него в копилке 25 миллионов рублей. На третьем месте британский триллер «Вышка» (22,7 миллиона), который в прокате уже третью неделю.