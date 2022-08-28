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Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Прианграрье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Междугородний автобус Golden Dragon с 40 пассажирами опрокинулся на трассе в Аларском районе Иркутской области. Семь человек получили травмы сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Событие произошло сегодня около 4 часов утра на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Кутулик. «Шесть человек, в числе которых 17-летний подросток получили травмы, осмотрены медиками, отпущены домой. Еше один, 58-летний мужчина, госпитализирован», — говорится в сообщение.

Остальных пассажиров пересадили в попутный автобус, уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, автобус съехал в кювет и перевернулся., сказано в сообщении.

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