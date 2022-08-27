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Госдума предложила сделать 1 сентября выходным днем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство труда получило предложение сделать 1 сентября выходным днем, соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что государство должно поощрять подобную активность родителей. Более того, выходной в День знаний будет означать дополнительное внимание к детям.

Хамзаев подчеркнул, что «в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан».

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