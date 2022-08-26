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Туроператоры предсказали популярные направления на осень

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алтай сохранит место в пятерке популярнейших направлений с окончанием лета и будет популярен у туристов и в осенние месяцы, считают эксперты Ассоциации туроператоров России.

Анализируя продажи летних экскурсионных туров, туроператоры констатируют: первые позиции по спросу достались не только классическим экскурсионным направлениям, таким как Москва и Санкт-Петербург, но и регионам.

В регионы туристы отправляются за природными достопримечательностями. В первую очередь это Кавказ, Алтай и Карелия. Отмечается, что все направления, вошедшие в ТОП-5, продемонстрировали рост от 10% до 35%.

По мнению экспертов, эти направления продолжат демонстрировать позитивную динамику и в осеннем сезоне. Это связано с тем, что осень – традиционно сезон экскурсионных туров. Кроме того, спрос подстегнет акция кешбэка.

Эксперты ждут хороших результатов продаж по таким направлениям, как Дагестан, Казань, Алтай, Москва, Петербург, Карелия и так далее. Они прогнозируют, что туристы будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет.

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Жизнь #Туризм #Алтайский край #Республика Алтай
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