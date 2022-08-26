Бузова публично высказала обиды Тарасову

Ольга Бузова в очередной раз обратилась к бывшему мужу Дмитрию Тарасову, попросила не пиариться на ее имени и высказала старые обиды.

Причиной обращения Бузовой к Тарасову послужили публикации бывшего футболиста в соцсетях. Он, продвигая себя как блогер, нередко вспоминает ведущую, что привлекает к его персоне внимание СМИ.

«Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей, и использовать в пиаре своих продуктов и себя — свою семью», — написала Бузова в телеграм-канале.

Ведущая также высказала все обиды, которые экс-супруг нанес ей после разрыва. Она припомнила Тарасову подаренную машину и квартиру, которые он пытался отобрать.

В своем обращении Бузова проговорилась, что делала серьезную операцию, после которой они могли стать родителями.