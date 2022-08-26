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Власти определили главные самолеты малой авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УЗГА

Основой парка малой авиации станут самолеты «Байкал» и «Ладога», сообщила пресс-служба Минпромторга после появления информации, что отрасль ждет нехватка воздушных судов из-за того, что откладывается создание российского двигателя для нового «кукурузника» ТВС-2МС.

Самолет ТВС-2МС — модернизированный Ан-2, на него ставят американские двигатель и винт. Выпущено 24 машины. В условиях санкций вопрос замены главных агрегатов на российские встал еще острее. Но Минпромторг отложил финансирование работ, пока самолет заново не пройдет сертификацию.

Сертификация новых самолетов «Байкал» и «Ладога» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется серийное производство самолетов.

«Таким образом, начало массового производства самолетов планируется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС (3-5 лет)», — говорится в сообщении Минпромторга.

«Байкал» (ЛМС-901) — моноплан, созданный в Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) на замену Ан-2. Заявленная крейсерская скорость — 300 километров в час, дальность полета — не менее 1,5 тысячи километров.

«Ладога» (ТВРС-44) — самолет УЗГА на базе чешского авиалайнера L-610. Должен заменить устаревшие Ан-24 и Як-40. Максимальная крейсерская скорость — 460 километров в час, дальность полета — до 2,2 тысячи километров.

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