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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пообещал украинцам самую тяжелую зиму в истории

Источник:
РИА Новости
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Фото: President of Ukraine Official website / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за очень высоких цен на газ.

Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил Зеленский.

«А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», — приводит РИА Новости слова Зеленского. Он назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».

Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством.

Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.

Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного, и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.

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