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Первый беспилотный вертолет сертифицировали в России

Источник:
РИА Новости
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Беспилотный вертолет БВС ВТ 440
Беспилотный вертолет БВС ВТ 440
Фото: © «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» первой в России сертифицировало беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440, сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

«БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми», — рассказал Анцев в интервью РИА Новости.

Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.

Компания собирается запустить беспилотник в серийное производство.

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RenegaTT

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Alhazred

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Siberian sinner

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