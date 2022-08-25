Первый беспилотный вертолет сертифицировали в России

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» первой в России сертифицировало беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440, сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев.
«БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми», — рассказал Анцев в интервью РИА Новости.
Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса — 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость — 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.
Компания собирается запустить беспилотник в серийное производство.
RenegaTTТурки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))
D762Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.
AlhazredПотомки свинопасов и торфодобытчиков никак не могут успокоиться. За всю историю у прибалтов независимости...
Siberian sinnerТы сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...