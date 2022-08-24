МИД Китая раскрыл суть западной демократии цитатой Ленина

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскрыл суть западной демократии цитатой из книга Владимира Ленина «Государство и революция».

Дипломат в соцсетях поделился цитатой, в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй «для богатого и ничтожного меньшинства».

«Вот что такое демократия на Западе», — подчеркнул дипломат.

Лицзянь регулярно в соцсетях троллит США и других западных стран. Так недавно он высмеял заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.