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МИД Китая раскрыл суть западной демократии цитатой Ленина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daderot

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскрыл суть западной демократии цитатой из книга Владимира Ленина «Государство и революция».

Дипломат в соцсетях поделился цитатой, в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй «для богатого и ничтожного меньшинства».

«Вот что такое демократия на Западе», — подчеркнул дипломат.

Лицзянь регулярно в соцсетях троллит США и других западных стран. Так недавно он высмеял заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

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