Зеленский потребовал от Запада мощные системы ПВО

Запад должен предоставить Украину более мощные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Украина нуждается в мощной противовоздушной обороне, и в этом наши партнеры могут нам помочь. Я обращаюсь к ним, так как уверен, что гораздо дешевле помочь нам с системами ПВО, чем выделять нам средства на покрытие торгового дефицита», — цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, после развертывания более дальнобойных средств ПВО «Украина сможет лучше защитить атомные, стратегические и логистические центры. Это также создало бы безопасные условия для возвращения многих украинцев в страну, добавил Зеленский.
Запад после начала специальной военной операции предоставил Украине оружия на миллиарды долларов. Но пока воздерживается от поставок систем ПВО большой дальности, опасаясь ответных шагов России.
Disobedient"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...
Siberian sinnerНо мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...
Evgenikзаголовки в сибнете - лютый бред
urbasikИгил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.