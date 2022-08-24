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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский потребовал от Запада мощные системы ПВО

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Запад должен предоставить Украину более мощные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина нуждается в мощной противовоздушной обороне, и в этом наши партнеры могут нам помочь. Я обращаюсь к ним, так как уверен, что гораздо дешевле помочь нам с системами ПВО, чем выделять нам средства на покрытие торгового дефицита», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, после развертывания более дальнобойных средств ПВО «Украина сможет лучше защитить атомные, стратегические и логистические центры. Это также создало бы безопасные условия для возвращения многих украинцев в страну, добавил Зеленский.

Запад после начала специальной военной операции предоставил Украине оружия на миллиарды долларов. Но пока воздерживается от поставок систем ПВО большой дальности, опасаясь ответных шагов России.

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Disobedient

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Siberian sinner

Но мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред

urbasik

Игил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.