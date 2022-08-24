Зеленский потребовал от Запада мощные системы ПВО

Запад должен предоставить Украину более мощные системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина нуждается в мощной противовоздушной обороне, и в этом наши партнеры могут нам помочь. Я обращаюсь к ним, так как уверен, что гораздо дешевле помочь нам с системами ПВО, чем выделять нам средства на покрытие торгового дефицита», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, после развертывания более дальнобойных средств ПВО «Украина сможет лучше защитить атомные, стратегические и логистические центры. Это также создало бы безопасные условия для возвращения многих украинцев в страну, добавил Зеленский.

Запад после начала специальной военной операции предоставил Украине оружия на миллиарды долларов. Но пока воздерживается от поставок систем ПВО большой дальности, опасаясь ответных шагов России.