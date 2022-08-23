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Иран представил в России седан Khodro Tara

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Saeed Sajjadi / CC BY 4.0

Иранский седан Iran Khodro Tara представили на выставке MIMS-2022, продажи модели в России планируют начать в 2023 году, сообщил начальник отдела испытаний IKCO Бехруз Ахмадзаде.

Iran Khodro Tara — самая современная модель иранского автопрома, построена на базе Peugeot 301 (оригинал появился в 2012 году). Оснащается мотором 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил, шестиступенчатыми АКПП или МКПП. Среди похожих авто — Lada Vesta, Kia Rio и Skoda Rapid.

Сейчас Tara проходит российскую сертификацию, но машину в стране не тестировали, ходовые испытания она прошла в Иране и Испании, цитируют «Известия» Ахмадзаде.

Машина для российского рынка получит другие топливный и воздушный фильтр, а также систему кругового обзора и встроенный видеорегистратор. Дополнительно автомобиль можно будет оснастить подогревом не только передних, но и задних сидений.

Цена Tara в России пока не определена, в Иране она стоит 800-850 миллионов риалов, это примерно 1,2 миллиона рублей. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что для успеха иранцы не должны поднимать стоимость седана выше 1-1,2 миллиона рублей.

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Авто #Автопром #Авторынок
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