Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России — на этот раз ограничение действует до 29 августа, сообщается на сайте ведомства.

Временное ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Режим ограничения полетов продлевается уже в 30-й раз.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничительные меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине. На этом фоне РЖД назначили более тысячи дополнительных рейсов в южные регионы, а правительство выделило закрытым аэропортам 3 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов.