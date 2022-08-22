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Подсчитан средний пробег автомобиля в России за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легковой автомобиль в России в среднем проезжает 18,7 тысячи километров в год, подсчитали аналитики портала «Дром». Лидер по набеганному километражу — Lada Largus.

Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега. В 2022 году этот показатель составил 18,7 тысячи километров, а три года назад он был равен 16 тысяч километров.

Больше всех ездят автолюбители Северного Кавказа — в среднем около 26 тысяч километров в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 тысяч километров. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15,6 тысячи километров).

Лидер по среднегодовому пробегу — Lada Largus (25,2 тысячи километров). Далее идут Datsun on-DO (25,1 тысячи), Skoda Octavia (24,9 тысячи), Kia Optima (24,8 тысячи), Volkswagen Polo (24 тысячи ) и Toyota Prius (23,8 тысячи).

Самыми маленькими пробегами могут похвастаться машины премиум-сегмента и электромобили. Например, владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 тысяч километров в год, а Nissan Leaf — около 11 тысяч километров.

«Эти данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить машину на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя «норма» дневного или годового наката. Однако пробег 10 тысяч километров за пять лет однозначно должен насторожить», — отметил аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))