Крым пригрозил Украине «бумерангом»

Россия ответит на удары по Крыму «бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом», — цитирует Крючкова РИА Новости.
Ранее стало известно, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по Крыму. Белый дом считает, что США поставляют Украине вооружение для самообороны, а любые действия Киева преследуют такую цель.
Ночью 19 августа в районе военного аэропорта Бельбек рядом с Севастополем был сбит украинский беспилотник. Вечером 18 августа в Керчи сработала система системы противовоздушной обороны, на большом удалении от Крымского моста был также сбит украинский дрон.
correctorСанна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться
-2rist-а почему в казахстане цены в два раза ниже???
velamНу что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.
Dima73Всю экономику экономистов видно в любом магазине.Аналитики нах не нужны