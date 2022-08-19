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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Крым пригрозил Украине «бумерангом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия ответит на удары по Крыму «бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по Крыму. Белый дом считает, что США поставляют Украине вооружение для самообороны, а любые действия Киева преследуют такую цель.

Ночью 19 августа в районе военного аэропорта Бельбек рядом с Севастополем был сбит украинский беспилотник. Вечером 18 августа в Керчи сработала система системы противовоздушной обороны, на большом удалении от Крымского моста был также сбит украинский дрон.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

corrector

Санна в свои 36 вполне вдувабельно выглядит при макияже, есть повод порадоваться

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

Dima73

Всю экономику экономистов видно в любом магазине.Аналитики нах не нужны