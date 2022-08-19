Крым пригрозил Украине «бумерангом»

Россия ответит на удары по Крыму «бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по Крыму. Белый дом считает, что США поставляют Украине вооружение для самообороны, а любые действия Киева преследуют такую цель.

Ночью 19 августа в районе военного аэропорта Бельбек рядом с Севастополем был сбит украинский беспилотник. Вечером 18 августа в Керчи сработала система системы противовоздушной обороны, на большом удалении от Крымского моста был также сбит украинский дрон.