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Северный ветер испортит выходные новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Поступающий с севера воздух сохранит в Новосибирске холодную и дождливую погоду в выходные и в начале недели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока воздуха поступает с Севера. Солнце будет, но прогрев от него будет не существенный, поэтому будет холодно», — отметила Виноградова.

В выходные ночные температуры составят 7-10 градусов тепла, дневные — 16-20 градусов тепла. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, в понедельник возможны порывы до 12 метров в секунду.

Ожидаются в эти дни дожди с перерывами. В субботу днем будет сухо, а в воскресенье и понедельник ожидаются кратковременные дожди.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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