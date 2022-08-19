Северный ветер испортит выходные новосибирцам

Поступающий с севера воздух сохранит в Новосибирске холодную и дождливую погоду в выходные и в начале недели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока воздуха поступает с Севера. Солнце будет, но прогрев от него будет не существенный, поэтому будет холодно», — отметила Виноградова.

В выходные ночные температуры составят 7-10 градусов тепла, дневные — 16-20 градусов тепла. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, в понедельник возможны порывы до 12 метров в секунду.

Ожидаются в эти дни дожди с перерывами. В субботу днем будет сухо, а в воскресенье и понедельник ожидаются кратковременные дожди.