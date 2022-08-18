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Барнаулец посадил сына на цепь с гирей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Барнаулец решил наказать 11-летнего сына и пристегнул его цепью к 24-килограммовой гире, полиция возбудила уголовное дело, сообщает прокуратура Алтайского края.

36-летний мужчина избил сына за незапертую входную дверь. Затем он пристегнул за ногу ребенка цепью к 24-килограммовой гире, повесил замок и ушел. Мальчик сообщил об этом знакомой.

Полицейские обнаружили мальчика с синяками на теле. Мальчика отец неоднократно бил и табуреткой, и шнуром от мультиварки. Также мать и отец за проступки перевели ребенка на «хлеб и воду» на несколько дней.

Полиция в отношении родителей возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.