Барнаулец посадил сына на цепь с гирей

Барнаулец решил наказать 11-летнего сына и пристегнул его цепью к 24-килограммовой гире, полиция возбудила уголовное дело, сообщает прокуратура Алтайского края.

36-летний мужчина избил сына за незапертую входную дверь. Затем он пристегнул за ногу ребенка цепью к 24-килограммовой гире, повесил замок и ушел. Мальчик сообщил об этом знакомой.

Полицейские обнаружили мальчика с синяками на теле. Мальчика отец неоднократно бил и табуреткой, и шнуром от мультиварки. Также мать и отец за проступки перевели ребенка на «хлеб и воду» на несколько дней.

Полиция в отношении родителей возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.