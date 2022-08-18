Депутата Пирогову объявили в межгосударственный розыск

Правоохранители объявили депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову в межгосударственный розыск по СНГ, ее твит стал причиной возбуждения уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных Силах России.

Следственный комитет назначил лингвистическую экспертизу, которая квалифицирует ее действия, сообщил журналистам и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.

В посте в твиттере Хельги Пироговой было написано о похоронах военных. Этот пост она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову.

Пирогову задержали полицейские, затем ее отпустили. Депутат рассказала, что она находится на пятом месяце беременности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

25 июля ее вызвали на допрос, но она покинула Россию и находится в Грузии. Пирогову объявили в розыск 4 августа.