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Депутата Пирогову объявили в межгосударственный розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Совет депутатов города Новосибирска

Правоохранители объявили депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову в межгосударственный розыск по СНГ, ее твит стал причиной возбуждения уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных Силах России.

Следственный комитет назначил лингвистическую экспертизу, которая квалифицирует ее действия, сообщил журналистам и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов.

В посте в твиттере Хельги Пироговой было написано о похоронах военных. Этот пост она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову.

Пирогову задержали полицейские, затем ее отпустили. Депутат рассказала, что она находится на пятом месяце беременности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

25 июля ее вызвали на допрос, но она покинула Россию и находится в Грузии. Пирогову объявили в розыск 4 августа.

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