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Британский ужастик и казахская драма вышли в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Челюсти. Столкновение»

Фильм «Челюсти. Столкновение» вышел в кинотеатрах в четверг, 18 августа, новинка претендует собрать самую большую кассу среди премьер уикенда.

Британский хоррор «Челюсти. Столкновение» рассказывает о компании молодых людей, которые отрываются на последних весенних каникулах. Ребята угоняют два гидроцикла и отплывают на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. 

Шутка заканчивается серьезным ранением одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подкрадывается большая белая акула.

По данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», именно фильм «Челюсти» станет лидером проката. Судя по предпродажам, проект должен собрать не менее 22 миллионов рублей за четыре дня проката.

Среди других перспективных премьер четверга — мультфильм «Мия и я: Легенда Сентопии». Это история о девочке Мии, которая обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с друзьями она отправляется в захватывающее путешествие. По предварительным продажам билетов, касса мультфильма составит около 15 миллионов.

Также в прокат вышли казахская драма «Русские на Мариенплац», бельгийский боевик «Развод в стиле кунг-фу», мультфильм «Икар» совместного производства Люксенбурга, Франции и Бельгии.

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Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

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GammiPluh

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Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.