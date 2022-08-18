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Иван Ургант занялся карьерой певца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Телеведущий Иван Ургант даст сольный музыкальный концерт в Москве под псевдонимом Grisha Urgant, билеты на шоу стоят от 2,2 тысячи рублей до 9 тысяч. 

«Гриша Ургант — певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в сеть только свои песни и видеоклипы», — говорится в анонсе мероприятия на сайте московского клуба «Урбан».

В репертуаре Урганта более десятка песен. Все синглы написал сам ведущий. Иван Ургант занимается музыкой с 2011 года, но делает это не постоянно.

Музыкальную карьеру ведущего уже успел оценить продюсер Иосиф Пригожин, который считает, что талантливый человек талантлив во всем.

Помимо того, что он представляет потрясающую династию талантливых людей, не только бабушку, папу — он сам талантливый человек. Поэтому все, что делает Иван — это всегда талантливо, с юмором и самоиронией. Это очень важно», — сказал Пригожин изданию Woman.ru.

После начала военной спецоперации Ургант занял пацифистскую позицию и уехал из России. Параллельно из эфира Первого канала убрали рейтинговое шоу «Вечерний Ургант». Коллеги ведущего, рассуждая о его судьбе, говорили, что теперь дорога на федеральный канал ему закрыта.

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