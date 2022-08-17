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России предрекли рекордное снижение добычи газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Уровень добычи газа по итогам 2022 года в России может оказаться ниже 400 миллиардов кубометров, следует из прогноза, опубликованного на сайте Центра развития энергетики. Такие объемы станут своеобразным антирекордом.

Эксперты отмечают, что в случае продолжения тенденции сокращения экспорта добыча «Газпрома» по итогам года впервые в современной российской истории может не превысить планку в 400 миллиардов кубометров в год.

На уровень добычи еще может повлиять зимняя погода. Однако при этом «Газпром» уже заполнил российские хранилища газом перед очередным отопительным сезоном, указывают аналитики.

Несмотря на существенное сокращение добычи, доходы российской компании от продаж топлива снижаются намного медленнее — в первую очередь, за счет возросших цен на газ на европейском рынке.

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Экономика #Недра и ТЭК
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