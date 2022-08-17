НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Институт гидродинамики изготовит экспериментальную станцию для «СКИФа»

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Котлован отдельного здания станции
Котлован отдельного здания станции "Быстропротекающие процессы"
Фото: © пресс-службаа наукограда Кольцово

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН изготовит и наладит оборудование для экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» ("СКИФ"), сообщает пресс-служба проекта.

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Одна часть оборудования будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя, где находится большая часть экспериментальных станций), другая — в отдельном здании, что и стало причиной разбиения работ на два контракта. Общая стоимость контрактов — 1,1 миллиарда рублей.

«Длительность быстропротекающих процессов — десятки наносекунд-микросекунды. Это, например, возникновение микротрещин в материалах в результате какого-либо воздействия, а также распространение детонационных, ударных волн. Чтобы управлять быстропротекающими процессами, нужно понимать их механизм…. Исследования с использованием синхротронного излучения — самые продвинутые и мощные», — сказал замдиректора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус.

Возможности станции будут интересны научным и технологическим организациям, которые занимаются свойствами энергетических материалов, а также механической и динамической прочностью конструкционных материалов. 

Зачем России самый мощный синхротрон в мире

«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.

Еще по теме
Балийские макаки превратили камни в секс‑игрушки
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Необычные фигурки нашли в древней могиле ребенка в Хакасии
Ученые объяснили, почему вредно много думать
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Украина нацелилась на Крымский мост
Госдума придумала новый штраф для автомобилистов
Обсуждение (0)
Картина дня
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
Депутаты предложили разблокировать Instagram
Украина убрала из школьной программы русский язык и литературу
Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

MuCbE

Ой такой ужас, засуха в европе, бензин в США дорогущий все драпают в Россию, триллионами человек. Хохлы...

orangeraven

Все это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...