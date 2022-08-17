Институт гидродинамики изготовит экспериментальную станцию для «СКИФа»

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН изготовит и наладит оборудование для экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» ("СКИФ"), сообщает пресс-служба проекта.

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Одна часть оборудования будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя, где находится большая часть экспериментальных станций), другая — в отдельном здании, что и стало причиной разбиения работ на два контракта. Общая стоимость контрактов — 1,1 миллиарда рублей.

«Длительность быстропротекающих процессов — десятки наносекунд-микросекунды. Это, например, возникновение микротрещин в материалах в результате какого-либо воздействия, а также распространение детонационных, ударных волн. Чтобы управлять быстропротекающими процессами, нужно понимать их механизм…. Исследования с использованием синхротронного излучения — самые продвинутые и мощные», — сказал замдиректора ЦКП «СКИФ» по научной работе Ян Зубавичус.

Возможности станции будут интересны научным и технологическим организациям, которые занимаются свойствами энергетических материалов, а также механической и динамической прочностью конструкционных материалов.

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«СКИФ» построят в наукограде Кольцово, он будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого и поместят ускорительный комплекс, состоящий из линейного ускорителя, бустера и основного кольца. Предполагаемая предельная стоимость «СКИФ» — порядка 37 миллиардов рублей.