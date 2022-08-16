Мэр Саянска в день города нарядился в костюм царя

Мэр Саянска в Иркутской области Олег Боровский на день города появился в костюме царя Салтана из сказки Александра Пушкина, сообщил сам мэр в телеграм-канале.

«Раскрою тайну, не буду мучать. Я был в костюме царя Салтана. Похож? Как вам костюм?», — написал Боровский в телеграм-канале.

День города отметили саянцы в субботу красочным фестивалем, песнями, танцами. Основной темой фестиваля были русские сказки.

Саянск — самый молодой город в Иркутской области. Начало его строительства в 1970 году связано с возведением одного из главных отечественных центров химической промышленности и 100-летним юбилеем Владимира Ленина.