Авиакомпании попросили разрешение на «каннибализацию» самолетов

Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки на другие машины, следует из письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» Владимира Тасуна.

Сейчас перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила — они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, пишут «Известия».

По мнению авторов письма, это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов. В качестве примера приводятся случаи, когда на двух судах одновременно зафиксирован отказ одного из компонентов

Предлагается оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния при снятии детали. Компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое судно. Кроме этого, планируется разрешить переставлять детали между самолетами разных авиакомпаний.

Ранее авиакомпании уже приступили к разборке некоторых реактивных лайнеров для использования запчастей в других машинах. В частности, к разборке самолетов Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 приступил «Аэрофлот».