НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Авиакомпании попросили разрешение на «каннибализацию» самолетов

Источник:
«Известия»
371 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки на другие машины, следует из письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» Владимира Тасуна.

Сейчас перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила — они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, пишут «Известия».

По мнению авторов письма, это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов. В качестве примера приводятся случаи, когда на двух судах одновременно зафиксирован отказ одного из компонентов

Предлагается оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния при снятии детали. Компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое судно. Кроме этого, планируется разрешить переставлять детали между самолетами разных авиакомпаний.

Ранее авиакомпании уже приступили к разборке некоторых реактивных лайнеров для использования запчастей в других машинах. В частности, к разборке самолетов Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 приступил «Аэрофлот».

Еще по теме
Совфед увидел риски роста цен на топливо
Минпромторг заменит второго пилота в самолетах виртуальным
Аэропорт Алтая ждет масштабная перестройка
Шесть станций метро построят в Красноярске
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

ERMOL33

Можно без мрот обойтись и узнать о хорошем положении уровня жизни, просто прогулявшись по магазинам посмотрев...

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

ifhbrjd

Это просто отрицательный рост. Без паники! Все идем на пляж!