Продавцам запретят менять условия договора с покупателем

Продавцам запретят менять сроки доставки товара и иные условия договора купли-продажи, также требовать личные данные покупателей. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» вступят в силу 1 сентября.

Изменения закрепляют перечень недопустимых условий соглашений о купле-продаже. Магазин не вправе требовать оплатить покупку только наличными или картой, перенести время доставки без согласования с клиентом.

Кроме этого, при приобретении одних товаров покупателям нельзя будет навязывать другие товары или услуги. Также магазинам запретили требовать персональные данные покупателей, делая это условием продажи продукции.

Если человек не хочет сообщать свой телефон, домашний адрес и электронную почту, магазин обязан обслужить его и продать товар. Собирать личные сведения разрешили, только если это нужно для оформления покупки.

За нарушение требований закона организации ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.