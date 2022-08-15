Украина нацелилась на Крымский мост

Украина на июньском саммите НАТО провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которых обсуждались планы по уничтожению Крымского моста. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

В частности, Уоллес проинформировал, что Лондон передаст Украине РСЗО M270 американского производства с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 километров, и поставит дополнительное число РСЗО, а также управляемые ракеты M31A1.

Киев ранее неоднократно заявлял, что украинская армия намерена атаковать Крымский мост, как только для этого представится «техническая возможность». В настоящее время Украина не имеет дальнобойного вооружения для атаки моста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, Кремль принимает этот факт во внимание. По его словам Крым находится под надежной защитой российских военных.